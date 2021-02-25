الأسدي والغانمي يتوجهان الى ذي قار لبحث عودة الاستقرار للمحافظة

2021/02/25 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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توجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، لمحافظة ذي قار لبحث عودة الأمن و الاستقرار إلى المحافظة.

وذكر بيان للجهاز تلقته السومرية نيوز، انه "استناداّ الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي يتوجها الى محافظة ذي قار لبحث عودة الامن و الاستقرار الى المحافظة".

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