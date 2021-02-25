2021/02/25 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - بورصة الكفاح

145,350

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

144,750

145,750

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البصرة / بورصة

145,400

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الموصل / جملة

145,500

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اربيل / بورصة

145,525

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النج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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