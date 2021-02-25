وفاة وزير العدل العراقي الأسبق منذر الشاوي في الأردن عن عمر ناهز 92 عاماً

2021/02/25 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في العاصمة الأردنية عمان أمس منذر

الشاوي، ( مواليد ١٩٢٨) الأستاذ في

القانون الدستوري عدة عقود، والوزير

الأسبق لحقيبتي العدل والتعليم العالي

في السبعينات والثمانينات من القرن

الماضي

ونعت نقابة ال

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