كيف سيؤثر تأخر الموازنة على شرائح الشعب؟.. عقيل الانصاري

2021/02/25 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب عقيل الانصاري:

الموازنة ل عام ٢٠٢١ صارلها ٥٨ يوم من واصله للبرلمان و الحد الان الناس تنتظر!

قبل يومين سئلنا اصدقاء الصفحة عن الاثار السلبية عليهم كاشخاص؟

الاجوبة كانت مختلفة البعض كان غير مهتم لان يعتبر مالها اي قيمة او مرح تغير من وضعهم.

البعض متضرر لتاخير في التثبيت، التعيين، الترفيع او علاوة في الراتب.

مجموعة من اصدقاء الصفحة ما مستلمين رواتبهم لمدة تصل لحد ١٠ اشهر؟

مجموعة اخرى، اعتبرت التاخير هو ضرر على المشاريع الاستثمارية و تاخيرها يضر بحركة الاقتصاد المحلي.

لكن النقطة الأهم و الحقيقة كانت مؤلمه جداً، ذكرها احد اصدقاء الصفحة بقوله عدم اقرار الموازنة يعني تاخير التخصيصات لشراء العلاج لاصحاب الامراض المزمنة.

يعني وزارة الصحة متكدر تشتري ادوية امراض السرطان، الفشل الكلوي، القلب و غيرها من الامراض المزمنة..!

الموازنة هي ليست فقط اموال لمشاريع او دفع رواتب، الموازنة بيها حياة الناس، و على كل من يعتبر نفسه مسؤول ان يتحمل مسؤوليته امام هذا الشعب!

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