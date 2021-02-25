انقلاب ميانمار ..فيسبوك يحظر موقع الاخبار الرئيسي التابع لهم

2021/02/25 | 11:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشفت شركة فيسبوك،اليوم الخميس، عن حظر جيش ميانمار من استخدام موقعها وتطبيق إنستكرام بأثر فوري، مع استمرار التظاهرات الحاشدة في البلاد منذ أسابيع بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت الشركة في مدونة، أنه "الأحداث في ميانمار منذ انقلاب الأول من شباط الجاري، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة ...

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