مستشار ترامب السابق: لو قتل جندي امريكي واحد سيغلق بايدن السفارة الامريكية في بغداد

2021/02/25 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار غابرييل صوما مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إلى أن الرئيس الحالي، جو بايدن، قد يغلق السفارة الأميركية في بغداد إذا استمرت عمليات استهدافها.وقال صوما في تصريحات صحفية، إن ردة فعل بايدن ما تزال غير معروفة، لأن وزارتي … Readmore

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