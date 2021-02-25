صحة السليمانية تدشن فحوصات كورونا المتحور

2021/02/25 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت السليمانية يوم الخميس، فحوصات الكشف عن السلالة الجديدة من فايروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل اية اصابة لحد الان في المحافظة.

وقال آزاد هورامي مدير مستشفى الشهيد طاهر علي والي الخاص بفايروس كورونا في مدينة السليمانية لـPUKmedia: ان وزارة الصحة الاتحادية ارسلت كمية من مستلزمات اجراء فحوصات كورونا، لافتة الى ان نحو الفي من الفحوصات تجرى يوميا.

واضاف: ان فحوصات السلالة الجديدة من كورونا بدأت اليوم، موضحا، انه تم تخصيص فرق خاصة للمدارس والمستشفيات والنقاط التفتيشية.

واكد عدم تسجيل اية اصابة بالسلالة الجديدة في السليمانية، مشيرا الى ان المستشفى يخلو ومنذ شهر تقريبا من اية حالة اصابة بكورونا.

PUKmedia خاص

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