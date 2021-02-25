الصحة تكشف موعد وصول أول وجبة من اللقاحات

2021/02/25 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الخميس، أن أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق يوم السبت المقبل، مبينا ان الوزارة أجرت الاستعدادات اللازمة لوصول اللقاح.

وقال التميمي، في تصريحات صحفية، تابعها NRTعربية، اليوم، 25 شباط 2021، إن "أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى العراق في يوم السبت المقبل".

من جانبه أفاد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، ان "الطائرة الخاصة ستتحرك يوم السبت القادم وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعا، وسننوه عن كل مرحلة"، داعيا الى "اعتماد المصادر الرسمية والمخولة للمعلومة".

وكان التميمي، أشار في وقت سابق، إلى ان "الوزارة أنجزت الإجراءات الخاصة بوصول اللقاح ضد كورونا المهدى من الصين وسيتم بعدها توزيع اللقاح بحسب الفئات المشمولة".

وبين التميمي، أن "الوزارة متواصلة بذات الوقت مع الصحة العالمية حول وصول اللقاح ضمن مرفق كوفاكس، الذي سيعلن مواعيد وصول اللقاحات في يوم واحد للدول المنضوية التي هي 190 دولة".

وتابع أن "الوزارة حددت منافذ الصرف والفئات المشمولة بالوجبة الأولى من اللقاح"، لافتا الى أن "اللقاح الصيني أو لقاح استرازينيكة سيوزعان بشكل عادل على جميع محافظات العراق مجاناً لكافة المواطنين".

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