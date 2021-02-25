مع احتدام الاحتجاجات.. الأسدي والغانمي يصلان ذي قار (صور)

2021/02/25 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، إلى ذي قار وذلك بعد تصاعد الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأظهرت صور حصل عليها NRT عربية، اليوم، 25 شباط 2021، لحظة وصول رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى محافظة ذي قار لمتابعة الأحداث في المحافظة استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان لجهاز الأمن الوطني، فانه "استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، توجه الأسدي والغانمي، الى محافظة ذي قار لبحث عودة الامن والاستقرار الى المحافظة".

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار، قد اصدرت في وقت سابق بينا، طالبت فيه الجهات كافة بالتدخل من أجل السماح لها بفرض الحظر الوقائي، وفيما اشارت إلى تعرض ضباطها ومنتسبيها إلى "اعتداءات"، أكدت أن الأوضاع في الناصرية "لا تسر العدو ولا الصديق".

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