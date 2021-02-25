2021/02/25 | 11:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق بتكليف "شمّة" بإدارة شؤون واسط لحين حسم إقالة المياحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/25 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بتكليف "شمّة" بإدارة شؤون واسط لحين حسم إقالة المياحي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بتكليف "شمّة" بإدارة شؤون واسط لحين حسم إقالة المياحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).