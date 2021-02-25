الغانمي والأسدي في ذي قار لبحث عودة الأمن والاستقرار

2021/02/25 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد توجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الى ذي قار، على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتطورات الاحداث في المحافظة.وذكر بيان للجهاز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداّ الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي يتوجها الى محافظة ذي …

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