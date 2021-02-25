2021/02/25 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تقديم طلب من حكومة إقليم كردستان للسفارة الأمريكية أثناء اجتماعها الأخير مع السفير الأمريكي ماثيو تولر يوم أمس.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان طلب من الإدارة الأمريكية بالتدخل والوساطة مع الحكومة الاتحادية لضمان تثبيت حصة الإقليم في الموازنة العامة”.وأضاف أن “بارزاني تعهد للسفير الأمريكي بإيفاء الإقليم بجميع الالتزامات التي عليه، من خلال تسليم 250 ألف برميل من النفط ونصف عائدات المنافذ الحدودية، وأن يتدخل المجتمع الدولي لحل تلك الإشكاليات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كردستان”.وأشار المصدر إلى أن “هنالك تدخلا أخيرا من السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة التي هي الأخرى طلب منها الوساطة، في حال فشلت تلك المحاولات سيمضي موضوع التصويت على الموازنة دون حصة الإقليم”.انتهى/ 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في محاولة أخيرة.. كردستان توسط واشنطن في موضوع الاتفاق مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في محاولة أخيرة.. كردستان توسط واشنطن في موضوع الاتفاق مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).