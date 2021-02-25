الأنبار: استثناءات محددة من قرار حظر التجوال الوقائي

2021/02/25 | 11:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت خلية الازمة في محافظ الانبار، اليوم الخميس، استثناء الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة للمقاولات ومشاريع الاستثمار في المحافظة بالاضافة الى منافذ صرف الرواتب، من اجراءات حظر التجوال.وبحسب وثيقة حصل عليها “عراقي نيوز”، فأن رئيس الخلية المحافظ علي فرحان وجه باستثناء الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة للمقاولات ومشاريع الاستثمار في المحافظة من حظر التجوال والسماح لهم بالعمل طيلة فترة الحظر لغرض تنشيط الحركة العمرانية على ان تلتزم بتعليمات السلامة الوطنية.واشارت الوثيقة، الى سماح خلية الازمة لمنافذ صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعمل اثناء فترة حظر التجوال.

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