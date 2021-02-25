قمة اوروبية للخروج بموقف موحد حول متحورات فيروس كورونا

2021/02/25 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جوليا جيرو سيحاول القادة الأوروبيون الخميس خلال قمة تعقد عبر الفضاء الافتراضي، التوصل إلى استراتيجية مشتركة حيال التهديد الذي تطرحه النسخ المتحورة من فيروس كورونا، رغم القيود المفروضة على التنقل بطريقة غير منسقة والاختلافات الكبيرة حول “جواز السفر اللقاحي”.… Readmore

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