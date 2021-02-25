اسعار النفط تواصل ارتفاعها لتلامس 67 دولاراً للبرميل في اعلى مستوى منذ 13 شهراً

2021/02/25 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط تسجيل الارتفاع اليوم الخميس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا.ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت … Readmore

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