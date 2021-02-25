الاستخبارات العسكرية تضبط كدس للصواريخ والاعتدة في نينوى

2021/02/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط كدس للصواريخ والاعتدة في محافظة نينوى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم العثور على كدس يضم عدداً من الصواريخ والقذائف والأعتدة المختلفة في قريتي الحصان والعامود التابعة إلى ناحية القيروان في قضاء سنجار غربي نينوى".

واشارت الوزارة الى ان "العملية تمت ضمن مهامّ مفارز الاستخبارات في البحث والتفتيش عن مخلفات عتاد داعش الإرهابي ومن خلال التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".

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