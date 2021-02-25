2021/02/25 | 12:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الخميس، اعتقال "نمر بغداد" أحد كبار المطلوبين وقادة تنظيم "داعش".

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وذكر الجهاز في بيان، 25 شباط/فبراير، أنّ "عملية خاطفة" في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد أسفرت عن القبض على نمر سويد المكنى بـ"نمر بغداد".

والمطلوب المعتقل هو هو نجل القيادي بتنظيم "داعش" أحمد عبد الله سويد، بحسب البيان وكان "مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في التنظيم".

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