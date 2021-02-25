فيسبوك تغلق كل الحسابات المرتبطة بالجيش البورمي

2021/02/25 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة فيسبوك في بيان الخميس أنها أغلقت كل الحسابات المتبقية المرتبطة بالجيش البورمي بسبب استخدام المجموعة العسكرية “عنف قاتل” ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.وهذا القرار الذي يطبق فورا، يشمل الجيش والكيانات التي تسيطر عليها القوات المسلحة على فيسبوك وإنستغرام.… Readmore

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