أحدهم برتبة مقدم.. مسلحون يرتدون زياً عسكرياً يسرقون منزلاً بالبصرة

2021/02/25 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر من محافظة البصرة، الخميس (25 شباط 2021)، بأن عصابة متكونة من أربعة أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، قاموا بسرقة منزل في البصرة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أربعة مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً على منزل أحد المواطنين في منطقة الجمهورية وسط البصرة".

وأضاف، أن "أحد المسلحين الأربعة كان يرتدي رتبة ضابط مقدم، قاموا بسرقة 60 مليون دينار".

وأشار إلى أن "المتهمين تمكنوا من الهروب الى جهة مجولة، وباشرت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث".

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