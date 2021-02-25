2021/02/25 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

تعرضت محافظة السليامنية، ليلة أمس إلى عاصفة رياح شديدة، سببت أضراراً في عدد من المباني والسيارات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رياحاً قوية شهدتها محافظة السليمانية ليلة أمس تضرر من جرائها عدد من المباني السكنية وسيارات المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ما خلفته ’’العاصفة الشديدة’’ في السليمانية ليلة أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ما خلفته ’’العاصفة الشديدة’’ في السليمانية ليلة أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).