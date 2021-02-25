ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية ناجحة

2021/02/25 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية حسبما أفاد الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في البيان أن العملية التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض تكلّلت بالنجاح، ونشرت الوكالة تسجيلا لولي العهد وهو يغادر المستشفى مشيا وإلى جانبه مرافقيه.

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