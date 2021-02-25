الكاظمي يوافق على تعيين “احسان شمران الياسري” نائبا لمحافظ البنك المركزي

2021/02/25 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

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وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تكليف احسان شمران الياسري، بمهام نائب محافظ البنك المركزي العراقي.

ووفقا لوثيقة مذيلة بتوقيع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والصادرة يوم أمس الأربعاء فإنه تقرر تكليف الياسري بمهام نائب محافظة البنك للشؤون الإدارية وكالة.

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