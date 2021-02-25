نينوى.. مشاريع خدمية متعطلة من آجل استغلالها سياسياً

2021/02/25 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..أكدت عضو مجلس محافظة نينوى السابق أصيل الأغا، الخميس، أن هنالك العديد من المشاريع الخدمية والتي يحتاج لها المواطن بدرجة عالية متوقفة ولايتم افتتاحها في الوقت الحالي لأغراض سياسية.وقالت الأغا في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهة سياسية متنفذة داخل محافظة نينوى تقوم بعرقلة افتتاح المشاريع الخدمية ومنها الجسر الثالث وغيرها من مشاريع المجاري والخدمات الأخرى، وذلك لتأخير افتتاحها مع قرب موعد الانتخابات”.وأضافت أن “تلك الجهة تحاول تعطيل خدمة المواطن، من آجل كسب عواطفهم قبل أشهر قليلة من بداية الانتخابات البرلمانية، والحكومة المحلية في نينوى تنفذ رغبات ذلك الحزب”.انتهى/ 25 ع

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