2021/02/25 | 12:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/25 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يستعرض أوراق العراق: سنكون الأكثر قدرة على التصدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).