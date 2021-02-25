أرمينيا.. الجيش يطالب الحكومة بالاستقالة ورئيس الوزراء يتحدث عن

2021/02/25 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان، الخميس، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته، الأمر الذي وصفه الأخير بـ"محاولة انقلاب".

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