2021/02/25 | 12:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفقة الشويلي.. وفد أمني رفيع يجتمع مع شيوخ عشائر ذي قار وسط مقاطعة من المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/25 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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