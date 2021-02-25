الصين تعلق على تقارير استخدام ’المسحات الشرجية’ في اختبار الدبلوماسيين الأميركيين

2021/02/25 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أن تكون قد طلبت من دبلوماسيين أميركيين أخذ مسحات شرجية لكوفيد -19 بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بعض الدبلوماسيين الأميركيين اشتكوا من الإجراء.

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ونقلت وسائل الإعلام الأميركية، عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن الاختبار أجري عن طريق الخطأ، وإن الصين قالت إنها ستتوقف عن استخدام المسحات في اختبار الدبلوماسيين الأميركيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية، نقلتها "رويترز" وتابعها "ناس" (25 شباط 2021)، "على حد علمي..



لم تطلب الصين من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في الصين إجراء فحوصات مسحة الشرج".

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