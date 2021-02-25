الغانمي والاسدي يجتمعان مع شيوخ ووجهاء الناصرية

2021/02/25 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي مع عدد من الضباط والمسؤولين الامنين اليوم الخميس الى مقر قيادة عمليات سومر في مدينة الناصرية.

مصدر امني اكد للسومرية نيوز ان "اجتماعا موسعا عقده الغانمي والاسدي مع نخبة من شيوخ ووجهاء ذي قار وبحضور القادة الامنيين في المحافظة على خلفية التوترات الاخيرة التي شهدتها مدينة الناصرية خلال اليومين الماضيين

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