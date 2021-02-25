العنف والديمقراطية - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/25 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الديمقراطية فلسفة سياسية اجتماعية اقتصادية من إفرازاتها النسبية وعدم الإيمان بالفكر المطلق واحترام الرأي الآخر والإنصات والتفاهم معه من خلال إلى الرأي الذي يرضي ويتفق عليه المجتمعون والذي يكون الفكر المقنع والصائب والديمقراطية تتجاوز الأنانية والتعصب والعناد والتحدي ومن مقوماتها النقد والنقد الذاتي وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الكلام والتظاهر والإضراب والاجتماعات ..



وأهم محور الديمقراطية ضوابط ......





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