انطون سعادة: مؤسس الفكرة القومية العملية(3) - ميثم الجنابي

2021/02/25 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي الفكرة القومية وقضايا اللغة والدين وينطبق هذا على تأسيس موقفه وفهمه الخاص لعلاقة القومية واللغة.



بمعنى محاولته البرهنة على أن اللغة ليست مكونا جوهريا للقومية وفكرتها الذاتية.



وانطلق في موقفه هذا من أن الجماعة التي تتكلم لغة واحدة لا يعني بالضرورة أنها أمة واحدة، كما هو على سبيل المثال بالنسبة لسويسرا وبلجيكا.



وجعل من هذه المقدمة أساسا للحكم على إمكانية تطبيقها على الشعوب التي تتكلم الا ......





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