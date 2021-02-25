علاوي: كورونا يحصد أرواح العراقيين وندعو إلى الإسراع بتوفير اللقاحات

2021/02/25 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الجهات المختصة الى الاسراع بتوفير جرعات لقاح كورونا الى العراقيين بطريقة عادلة.

وأكد بيان لمكتب علاوي ان الفيروس يحصد ارواح العراقيين والعالم بلا هوادة ما أحدث انقلاباً هائلاً دفع أكثر من اربعة ملايين عراقي الى ما دون خط الفقر، وتسبب في خسائر كبيرة في الأعمال والوظائف وارتفاع الأسعار حتى وصل معدل الفقر الوطني الى واحد وثلاثين بالمئة بحسب احصاءات اليونيسيف.

وأعرب علاوي عن ان امله بأن تُسابق وزارة الصحة الزمن لإيصال اللقاح الى العراقيين، كما فعلت العديد من دول المنطقة التي بدأت بإعطاء مواطنيها جرعات اللقاح ولو على مراحل.

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