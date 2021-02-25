نائب عن ديالى يحدد موقعين ينشط فيهما داعش وينفذ هجماته عن طريقهما

2021/02/25 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حدد النائب عن محافظة ديالى، وعضو لجنة الأمن والدفاع، عبد الخالق العزاوي، الخميس (25 شباط 2021)، موقعين ينشط فيهما عناصر داعش، وينفذ هجماته عن طريقهما.

وقال العزاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى شهدت في الأونة الأخيرة سلسلة خروقات ادىت الى سقوط ضحايا في صفوف منتسبي القوى الامنية والحشد الشعبي والمدنيين"، لافتا الى ان "الخروقات جاءت بسبب نشاط خلايا داعشية في بعض المناطق".

واضاف، ان "زور شيخ بابا وتلال حمرين يعدان نافذتين لداعش ينشط فيهما خلاياه، اذ تنطلق منهما هجمات على اهداف مدنية واخرى امنية بين فترة واخرى".

وأوضح العزاوي، أن "التنظيم يستغل البيئة الجغرافية المعقدة في الزور وتلال حمرين للاختباء وهذا ما يفسر تمسك خلاياه بالبقاء في هذه المناطق تحديدا".

واشار الى "ضرورة حسم معركة الزور وتلال حمرين من خلال انهاء وجود خلايا داعش فيهما كونهما مصدر تهديد امني خاصة بعد الخروقات الاخيرة والتي استهدفت مناطق عدة راح ضحيتها العديد من الابرياء".

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