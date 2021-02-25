صدور أمري استقدام بحق مدير صحة ميسان وعضو في مجلس المحافظة السابق

2021/02/25 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أصدرت هيأة النزاهة الاتحادية، الخميس (25 شباط 2021)، أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ميسان، بينهم مدير صحة المحافظة.

وقالت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أصدرت أمري استقدام بحق مسؤولين في محافظة ميسان للإضرار بأموال الجهة التي يعملون فيها وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة".

وأضافت، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمري الاستقدام، أفادت بأن محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحة المحافظة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وذلك على خلفيَّة تعيين مدير لمكتبه لمدة (4) سنوات بإجراءاتٍ مخالفةٍ للقانون وخلافاً للهيكليَّة الإداريَّة المنصوص عليها من الوزارة".

وتابعت الدائرة إن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدامٍ آخر بحقِّ عضو مجلس محافظة سابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات؛ لإضراره بأموال الجهة التي كان يعمل فيها".

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