الداخلية توضح بشأن فرض حظر التجوال خلال زيارة البابا

2021/02/25 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، توضيحاً بشأن فرض حظر التجوال خلال زيارة البابا فرنسيس إلى العراق في الخامس من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها، إن "فرض حظر التجوال خلال زيارة البابا، يعد سابقاً لأوانه، وهناك تسهيلات للإعلام الأجنبي".

وأضافت الوزارة، أن "استعداداتنا كاملة في تأمين جميع متطلبات زيارة البابا، والزيارة سيكون لها أثر على الوضع الاستثماري والاقتصادي في العراق".

وشددت على أن "نجاح زيارة البابا للعراق مهم معنوياً، وسيفتح آفاقاً أخرى للعالم".

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