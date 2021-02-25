وفد وزاري رفيع يصل محافظة نينوى

2021/02/25 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وصل وفد وزاري رفيع برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخميس، إلى محافظة نينوى بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت وزارة النفط في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير النفط أكد حرص الحكومة على النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة نينوى والارتقاء بها، خلال زيارته على رأس وفد حكومي يضم وزير الكهرباء وعدد من المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء".

وبحسب البيان، قال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، خلال اجتماعه بمحافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين في المحافظة، إن "هذه الزيارة تأتي لتفقد احتياجات المحافظة، وخصوصاً في قطاعات النفط والكهرباء والبنى التحتية، والعمل على الاسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة".

وأضاف، أنه "اوعز للجهات المعنية بتلبية جميع احتياجات المحافظة من الاسفلت ، فضلاً عن توفير كميات اضافية من المشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "المجلس الوزاري للطاقة سيعمل على متابعة جميع المشاريع التي تسهم في زيادة الطاقة الكهربائية ، وتطوير الصناعة النفطية في المحافظة بالتنسيق مع المحافظة".

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