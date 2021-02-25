وفاة والد نائب رئيس اقليم كوردستان

2021/02/25 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافت المنية يوم الخميس، "قادر مصطفى عزيز"، والد مصطفى سيد قادر نائب رئيس اقليم كوردستان.

وتوفي والد مصطفى سيد قادر نائب رئيس اقليم كوردستان، بعد صراع مع المرض بمدينة السليمانية.

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم، في السليمانية.

PUKmedia خاص

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