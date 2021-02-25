البابا يصر على زيارة العراق

2021/02/25 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب موعد زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لاقليم كوردستان والعراق، فيما تثير الزيارة تساؤلات عن اصرار البابا على الزيارة رغم انها الاولى له خارج الفاتيكان منذ نوفمبر 2019، بسبب جائحة كورونا.

الزيارة التي ستجري في الخامس من آذار المقبل وتستغرق 4 ايام يزور خلالها 6 مدن في اقليم كوردستان والعراق، تأتي في وقت تزايد مخاطر فايروس كورونا وفايروس كورونا المتحور، وهو ما يثير التساؤل عن انخراط البابا في روحانيته الفائقة وزيارته للعراق، حسب موقع "ذي ديلي بيست".

الموقع يتساءل عن أسباب انخراط البابا في "روحانيته الفائقة" وزيارته للعراق الذي يشهد موجة من العنف، بوقوع ثلاث هجمات على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في غضون أسبوع وزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع البلاد إلى إغلاق صارم لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن الموجة الجديدة سببها "الأنشطة الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة وزيارات الأضرحة، والحشود الكبيرة في الأسواق والمطاعم ومراكز التسوق والمتنزهات، حيث تستمر التحية بالمصافحة والقبلات".

ومن المتوقع أن يجتمع حوالي 10 آلاف شخص غير مُلقحين معا لحضور قداس بابوي في ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واتخذ الفاتيكان احتياطات غير عادية لحماية القادمين مع البابا، حيث حصل كل من يسافر معه، بما في ذلك هيئة الصحافة بالفاتيكان، على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك.

وسيقام الحفل الديني في أربيل في مكان يتسع لـ50 ألف مقعد، لكنه سيسمح بطاقة استيعابية لـ20 في المئة.



ويفترض "ذا ديلي بيست" عدم تلقيح الحشد، فمن غير المتوقع أن يبدأ العراق طرح لقاح كوفيد حتى وصول أول 3 ملايين جرعة في أواخر فبراير.

ولم يذكر الفاتيكان ما إذا كانت فحوص سلبية لفيروس كورونا مطلوبة لحضور أي أحداث يشهدها البابا.

ويقول موقع ذا ديلي بيست إن أكبر تهديد للبابا قد يكون تصاعد العنف في بغداد، حيث ستهبط طائرته يوم الجمعة المقبلة.



وسقطت صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالقرب من السفارة الأميركية، الاثنين الماضي، للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وفي 15 فبراير، أدى هجوم آخر على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من مطار أربيل إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة آخرين.

لكن رئيس الأساقفة العراقي بشار متي وردة، الذي يعمل مع مخابرات الفاتيكان قبل الزيارة، يقول إن إجراءات مكافحة كوفيد المعمول بها قد تحافظ أيضا على البابا من الهجمات، حيث لا يمكن لأحد دخول الأماكن التي يزورها دون الحاجة إلى معرفة هويته وتحديد مقعده.

وقال أدريان هيزلر ، كبير المسؤولين الطبيين في شركة هلكس إنترناشيونال للصحة والسفر والأمن الدولي، لموقع ذا ديلي بيست، إن خطط القداس بابوي في ملعب فرانسو الحريري تتماشى مع نهج أوروبا والولايات المتحدة تجاه التجمعات الكبيرة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، بحيث يمكن التحكم في الحشود بشكل جيد نسبيا.

وأضاف "سيكون قلقي الأكبر هو الجماهير غير المنضبطة من الناس التي قد تتجمع حول المطارات والكاتدرائية والطريق".

يخشى هيزلر أن تتجاهل الحشود التي تصطف في الشوارع لمحاولة إلقاء نظرة خاطفة على البابا "التباعد الجسدي والكمامات".

لكنه يقول إن العراق يجرى فحوص كورونا بمعدل معقول، رغم أنه أقل بثلاث مرات من إيطاليا.

ويشير هيزلر إلى إمكانية أن يستغل البابا فرانسيس زيارته للترويج للقاحات التي وصفها بـ"التزام أخلاقي" لوضع حد للوباء.



كما قال الفاتيكان إن أي موظف يرفض تلقي لقاح سيتعرض للفصل.

وبعد كل هذه العوائق التي تواجهها زيارة البابا فرانسيس للعراق..



لماذا يصر على القيام بها؟

قال البابا مؤخرا إنه على دراية بهذه المخاطر.



وفي مقابلة مع خدمة الأخبار الكاثوليكية في أوائل فبراير، قال إنه يأمل أن يشاهده العديد من العراقيين من منازلهم عبر شاشات التلفزيون.

وعندما سئل عن سبب زيارته للعراق أثناء الوباء، قال: "سيرون أن البابا موجود في بلادهم.



أنا راعي الناس التي تعاني."

وكان الفاتيكان ذكر أنه يحتفظ بالحق في إلغاء الرحلة إذا أصبحت الأمور خطيرة للغاية، لكن الخطط تمضي قدما في العراق.

ويصف جوشوا ماكيلوي، مراسل الفاتيكان ومحرر الأخبار الدولية في صحيفة "ناشيونال كاثوليك ريبورتر" شهادته على عودة البابا إلى رحلاته بـ"الفرصة المثيرة".

وقال لصحيفة ديلي بيست: "أنا سعيد أيضا لأننا سنحظى بفرصة مرة أخرى لطرح بعض الأسئلة عليه في المؤتمر الصحفي التقليدي عند العودة من العراق".

وقد يكون السؤال الأول "هل كان الأمر يستحق ذلك؟"

PUKmedia / عن الحرة عراق

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يصر على زيارة العراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يصر على زيارة العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).