اعتقال عصابة 'نشل' في سوق الشورجة.. والايقاع بـ 'لص' في بغداد الجديدة

2021/02/25 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الخميس، القبض على عصابة سرقة في سوق الشورجة، فضلا عن اعتقال لص في منطقة بغداد الجديدة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 شباط 2021)، ان "مفارزها القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره 55 مليون دينار في منطقة بغداد الجديدة، وتمكنت ايضا من القاء القبض على عصابة قامت بعمليات سرقة (نشل) في سوق الشورجة".

واضاف البيان، ان "مفارز مكافة الاجرام في جانبي الكرخ والرصافة، نفذت العديد من اوامر القبض الصادرة من القضاء بحق عدد من المتهمين وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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