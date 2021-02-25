2021/02/25 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الخميس، بان المحافظة سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات المحافظة بالتزامن مع ارتفاع الاصابات.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني” إن “المؤسسات الصحية في المحافظة سجَّلت حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع كبير بالإصابات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة وفاة جديدة بكورونا في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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