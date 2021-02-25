  النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مدير صحة ميسان

2021/02/25 | 12:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في محافظة ميسان؛ لـ”لإضرار بأموال الجهة التي يعملون فيها وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة”.وقالت الهيئة في بيان، أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة؛ استنادا لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تعيين مدير لمكتبه لمدة (٤) سنوات بإجراءات مخالفة للقانون وخلافا للهيكلية الإدارية المنصوص عليها من الوزارة”.وأضافت، أن “المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدام آخر بحق عضو مجلس محافظة سابق؛ استنادا إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات؛ لإضراره بأموال الجهة التي […]

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