/ نينا / تنشـر جدول المواصفات العالميـة المتداولة للقاحات كورونا

2021/02/25 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، جدولا اعدته منظمة الصحة العالمية عن المواصفات المتداولة للقاح فيروس كورونا .وكانت وزارة الصحـة اعلنت مؤخرا ، ان اولى دفعات لقاحات كورونا ستصل الى العراق الاسبوع المقبل ، حيث تعاقد العراق على توريد اللقاح من بريطانيا والصين والولايات المتحدة ./انتهى5

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