المساءلة والعدالة تؤكد عدم أعتماد فارس البكوع كمتحدث رسمي باسمها

2021/02/25 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أصدرت هيئة المساءلة والعدالة توضيحاً بشأن متحدثها الرسمي.واكدت الدائرة الاعلامية في المساءلة والعدالة:" على عدم أعتماد فارس البكوع كمتحدث رسمي بأسم هيئة والمساءلة والعدالة، وذلك لأنتهاء علاقته بالهيئة و أحالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني"./انتهى7

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