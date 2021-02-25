الصحة: وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لكورونا إلى العراق يوم السبت

2021/02/25 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الصحة حسن التميمي، وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق مطلع الأسبوع المقبل

وقال التميمي ان أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق بعد غد السبت من الصين، بواقع ثلاثة ملايين وأربع مئة ألف جرعة.

واضاف ان مبالغ جرع اللقاح من شركة كوفاكس مدفوعة كاملة من البنك المركزي العراقي، وستصل جرع اخرى من الصين يوم الاثنين المقبل.

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