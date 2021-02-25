أضواء على أهمية زيارة

2021/02/25 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :- سمير عبيد

مقدمة لبعض العقول :-

في نيسان / أبريل زار رئيس مجلس النواب

اللبناني نبيه بري المرجع الشيعي

الأعلى في العراق آية الله السيد علي

السيستاني حفظه الله في مقره بالنجف

الأشرف .



وذكر مص

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