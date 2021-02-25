محامون يطعنون بقرار سجن ناشطين وصحفيين في دهوك

2021/02/25 | 13:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فريق المحامين المدافعين عن المعتقلين في دهوك، يوم الخميس، انه سيطعن لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان باحكام سجن 6 اعوام اصدرتها محكمة الجنايات الثانية باربيل بحق ناشطين مدنيين وصحفيين، قبل اكثر من اسبوع.

وقال الفريق خلال مؤتمر صحفي، ان قرار محكمة الجنايات الثانية ليس قانونيا واصفا القرار بالظالم، موضحا، ان الفريق قام اليوم، بالطعن بالقرار بمحكمة تمييز اقليم كوردستان، كما تم توجيه كتاب المحكمة الجنايات لتمييز الحكم.

واضاف: ان المحامين في السليمانية وحلبجة وكركوك واربيل يشكرون جميع الجهات التي دافعت عن المعتقلين كموقف قانوني ومهني، مؤكدين ضرورة حيادية واستقلال القضاء في كوردستان.

وكان قرار محكمة الجنايات الثانية باربيل ، قد اثار موجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا.

PUKmedia خاص

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