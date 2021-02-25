مسؤول العلاقات العراقية: الـ أ. و. ك يعتز بالكلدوآشوريين

2021/02/25 | 13:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور مجيد حمد امين مسؤول العلاقات العراقية في الاتحاد الوطني الكوردستاني وفدا من الحزب الوطني الآشوري في العاصمة الاتحادية بغداد.

الوفد الزائر ضم منير نيسان هدو مسؤول فرع بغداد للحزب ويوئيل طلبي نرمرزون مسؤول اعلام وفريال ايليشا نائبة مسؤول الاعلام.

وبحث الجانبان الوضع الراهن على الساحه العراقية وكيفيه تمثيل الاخوة المسيحيين في البرلمان القادم، وقد عبر مسؤول العلاقات العراقية عن اعتزاز قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بالمكون الكلدواشوري الذي يعتبر من اصلاء العراق وهذا الاعتزاز والتقدير هو امتداد لمواقف فقيد الامة الرئيس مام جلال تجاه هذا المكون.

في نهاية الزيارة شكر الوفد الزائر مسؤول العلاقات العراقية على حسن الاستقبال وحملوه التحية لقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia / مكتب العلاقات الاجتماعية في بغداد

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