صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين عراقيين

2021/02/25 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ميسان، بينهم مدير صحة المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 25 شباط 2021، انها "أصدرت أمري استقدام بحق مسؤولين في محافظة ميسان للإضرار بأموال الجهة التي يعملون فيها وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة، حيث أصدرت محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وتابع البيان ان "ذلك جاء على خلفية تعيين مدير لمكتبه لمدة (4) سنوات بإجراءات مخالفة للقانون وخلافا للهيكلية الإدارية المنصوص عليها من الوزارة".

وأشار إلى إن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدام آخر بحق عضو مجلس محافظة سابق، استنادا إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات لإضراره بأموال الجهة التي كان يعمل فيها".

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