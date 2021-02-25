أطعمة خارقة يمكنها تنظيف الكبد في أيام معدودة

2021/02/25 | 13:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتبر الكبد، واحدا من أهم الأعضاء الأساسية في جسم الإنسان، مثله مثل القلب والرئتين والكلى والدماغ، لذلك فإن تراكم السموم عليه يمكن أن يؤدي إلى قصور في وظائفه.ويعتبر الكبد هو العضو المسؤول عن تكوين البروتينات ويؤدي إلى تخثر الدم، وتصنيع الدهون الثلاثية والجيلكوجين والصفراء.ويعد الكبد، هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان […]

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