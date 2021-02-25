خلية الآزمة في الأنبار تقرر أستثناء شركات المقاولات ومشاريع الاستثمار من حظر التجوال

2021/02/25 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قررت خلية الازمة في محافظة الأنبار، السماح للشركات العاملة في القطاعات المختلفة للمقاولات ومشاريع الاستثمار في محافظة الانبار الاستثناء من حظر التجوال والسماح لهم بالعمل طلية فترة الحظر لغرض تنشيط الحركة العمرانية على ان تلتزم بتعليمات السلامة الوطنية والتأكيد على التباعد البدني وحسب توجيهات دائرة صحة الانبار.كما قررت لمنافذ صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين بالعمل أثناء فترة الحظر على ان تلتزم باتباع السلامة الصحية وحسب توجيهات دائرة صحة الانبار./انتهى7

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