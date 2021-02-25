نائب عن نينوى : هذه حقيقـة اعداد المحالين على التقاعد من الاجهزة الامنية المنحلة

2021/02/25 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انتقد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا ، المطالبات باقصاء موظفين وضباط في وزارتي الداخلية والدفاع ، والدعوات لقطع الرواتب التقاعدية عن منتسبي الاجهزة الامنية المنحلة .وعـد الجربا ان " اقصاء الموظفين يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقر بالمادة (14) من الدستور ".واوضح ، في بيان صحفي ، ان " البعض يذكر عدد المحالين على التقاعد من الاجهزة الامنية يتجاوز الـ ( 600 ألف ) ، لكن المعلومات التي وصلتنا تؤكد بان اعداد المحالين على التقاعد من الاجهزة الامنية المنحلة لايتجاوز الـ (30 ألف ) الف ، حيث كان اعداد جميع الاجهزة الامنية المنحلة قبل عام ٢٠٠٣ بحدود الـ ( 60 ألف ) "./انتهى5

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